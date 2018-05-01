Хромачёва вышла во второй круг турнира в Аньнине

Российская теннисистка Ирина Хромачёва вышла во второй круг турнира в Аньнине (Китай). На старте соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Китая Цзян Синьюй (WC) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. Ирина 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал турнира Хромачёва поспорит с победительницей матча Лю Фанчжу (Китай, 8) — Оливия Тжандрамулия (Австралия).



