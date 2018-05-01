Возняцки: не могу описать чувства, которые испытываю, играя дома

Датская теннисистка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями от выставочного матча с американкой Винус Уильямс, который состоялся в Копенгагене 30 апреля. Уроженка Оденсе, выигравшая Открытый чемпионат Австралии 2018 года, одержала победу со счётом 6:4, 6:3. Эту игру посетили 12 500 зрителей.



«Ощущения просто прекрасные. Я не могу описать чувства, которые испытываю, играя дома перед такой большой аудиторией», — приводит слова Возняцки TV2.

Перед началом игры Каролину приветствовали известный футболист Никлас Бендтнер и музыкант Бент Фабрик.

Возняцки победила В. Уильямс в выставочном матче в Копенгагене