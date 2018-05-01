Элиаш: де Минор может превзойти достижения Хьюитта

Португальский теннисист Густаво Элиаш прокомментировал поражение от австралийца Алекса де Минора в первом круге турнира в Эшториле (3:6, 1:6). Португалец отметил игру своего соперника, высоко оценив перспективы 19-летнего австралийца.

«Де Минор – фантастический игрок. Я думаю, что он может стать следующим Ллейтоном Хьюиттом или даже превзойти его достижения», — цитирует Элиаша Tennis World USA.

Де Минор выступит вместе с Хьюиттом в парном разряде турнира в Эшториле. Ранее австралийцы добрались до четвертьфинала турнира в Брисбене и финала в Сиднее. В одиночном разряде следующим соперником Де Минора станет британец Кайл Эдмунд.