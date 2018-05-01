Лоренци одержал 100-ю победу в карьере в ATP-туре

Итальянский теннисист Паоло Лоренци, обыгравший в первом круге турнира в Стамбуле представителя Турции Джема Илькеля со счётом 6:2, 6:3, одержал 100-ю победу в карьере, сообщает официальный сайт тура.

Следующим оппонентом 36-летнего итальянца, посеянного под пятым номером, станет аргентинец Марко Трунгеллити, нанёсший поражение представителю Швеции Элиасу Имеру со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

За свою карьеру Паоло Лоренци выиграл один турнир ATP — в Кицбюэле в 2016 году. Соревнования в Стамбуле завершатся 6 мая.