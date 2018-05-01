Медведев и Л. Майер прокатились на гоночном автомобиле в Эшториле

Россиянин Даниил Медведев и аргентинец Леонардо Майер перед стартом на турнире в Эшториле прокатились на гоночном автомобиле вместе с профессиональным водителем, сообщает официальный сайт тура.

«Это невероятно. Ты понимаешь, как тяжело управлять подобными машинами. Гонщики едут очень быстро, и это удивительно. Тебе немного страшно, потому что есть вероятность аварии. Но это невозможно, потому что гонщики очень хороши, они прекрасно контролировали ситуацию и всегда были в метре от стены.

Я очень рад вернуться в Эшторил. Здесь всегда приятно играть. В турнире участвуют очень сильные теннисисты, а город просто прекрасен", — сказал Майер.

«Это было поразительно. Я не ожидал, что будет так много адреналина. Я думал, что мы проедем быстро, это будет круто, но как только он надавил педаль газа, это было настоящее сумасшествие. Он устроил дрифт, разворачивался. Я был напуган, но это было круто. Теперь я знаю, чего ожидать в подобной ситуации. В машине было так шумно, а вибрации просто сумасшедшие. На первом круге моя голова ходила из стороны в сторону», — сказал Медведев.

Видео доступно в «твиттере» ATP.