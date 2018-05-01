Медведев: я всегда думал, что будет круто приехать в Эшторил

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от турнира в Эшториле. В первом круге 22-летний уроженец Москвы, посеянный под восьмым номером, сыграет с представителем Португалии Жоау Соузой.

«Я впервые в Эшториле, здесь здорово. Сначала я на пару дней отправился в Лиссабон. Это тоже великолепный город. Я всегда думал, что будет круто приехать сюда», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.



В 2018 году Медведев выиграл свой первый турнир ATP — в Сиднее. Соревнования в Эшториле завершатся 6 мая.

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