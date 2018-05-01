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Бхупати: нельзя отказываться от реформы КД и $ 3 млрд. из-за сантиментов

Бхупати: нельзя отказываться от реформы КД и $ 3 млрд. из-за сантиментов
Теннис / Кубок Дэвиса

Капитан сборной Индии Махеш Бхупати прокомментировал возможное изменение формата Кубка Дэвиса. Бывший теннисист отметил, что не видит ничего плохого в попытках сделать турнир более современным.

«Кубок Дэвиса – особый турнир, в котором успели поучаствовать все сильнейшие игроки мира. Теннис, как и любой другой вид спорта, должен развиваться. Развитию способствуют инновации и доходы. Если есть возможность привлечь в спорт $ 3 млрд., необходимо это сделать. Сентиментальность здесь неуместна.
Ведущие игроки с удовольствием выступают за свои страны, если они здоровы. Посмотрите на Надаля, он сыграл за сборную Испании, но пропустил турниры в Индиан-Уэллсе и Майами», — цитирует Бхупати Tennis World USA.

В то же время капитан сборной Индии высказался против переноса матчей на нейтральные площадки. По словам Бхупати, домашние и гостевые противостояния являются важной спецификой турнира.

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