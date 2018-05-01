Д. Макинрой: любимый момент карьеры — финал Уимблдона-1980, хоть я и проиграл

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой в интервью официальному сайту ATP рассказал о самом любимом моменте в своей карьере.

«Мой любимый момент — это, пожалуй, финал Уимблдона 1980 года, хотя я его и проиграл. Но люди больше всего говорят именно о нём, так что он выделяется. Я добился успеха в теннисе, потому что прикладывал большие усилия. Люди запомнили „хорошего, плохого и злого“, — сказал Макинрой.



В финале Уимблдона-1980 Макинрой проиграл шведу Бьорну Боргу со счётом 6:1, 5:7, 3:6, 7:6 (18:16), 6:8.