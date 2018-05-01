Стосур: тяжело играть со своей соотечественницей

Австралийская теннисистка Саманта Стосур после победы над соотечественницей Дарьей Гавриловой в первом круге турнира в Праге (Чехия) поделилась эмоциями. Гавриловой пришлось отказаться от продолжения борьбы после второго сета из-за травмы.

«Нелегко играть против кого-то из своей страны. Мы только что вместе провели две недели в Австралии, готовясь к матчу Кубка Федерации. Затем вместе тренировались здесь два дня. Конечно, мы – хорошие подруги.

Мне нравится в Праге. Здесь много болельщиков, великолепный город. Это отличное место, чтобы начать здесь свой сезон турниров на грунте», — цитирует Стосур Tennis World USA.