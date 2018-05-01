А. Радваньска может пропустить «Ролан Гаррос» из-за травмы спины

Польская теннисистка Агнешка Радваньска испытывает проблемы со здоровьем из-за травмы спины. Спортсменка отказалась от участия в турнире в Мадриде, который стартует в субботу, 5 мая.

«Мы хотели, чтобы Агнешка поехала в Мадрид, но не получилось. Очень хотим, чтобы она приняла участие в открытом чемпионате Франции. Сделаем всё для её участия на турнире «Ролан Гаррос», — цитирует тренера теннисистки Давида Кельта Tennis World USA.

Радваньска начала сезон турниров на грунте в Стамбуле на прошлой неделе. Она не смогла доиграть матч первого круга против хорватской теннисистки Донны Векич из-за болезненных ощущений в спине. Повреждение польская спортсменка получила во время тренировки за несколько дней до матча.