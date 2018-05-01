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Квитова победила Шмиткову и сыграет с Вихлянцевой на турнире в Праге

Квитова победила Шмиткову и сыграет с Вихлянцевой на турнире в Праге
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова (2) вышла во второй круг турнира в Праге (Чехия), в двух партиях обыграв свою соотечественницу Терезу Шмиткову (WC) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. Петра трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Чехии Квитова поспорит с россиянкой Натальей Вихлянцевой. Турнир завершится 5 мая.

Прага 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 12:10 МСК
Тереза
Шмиткова
Петра
Квитова
1:6 3:6
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