Квитова победила Шмиткову и сыграет с Вихлянцевой на турнире в Праге

Чешская теннисистка Петра Квитова (2) вышла во второй круг турнира в Праге (Чехия), в двух партиях обыграв свою соотечественницу Терезу Шмиткову (WC) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. Петра трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Чехии Квитова поспорит с россиянкой Натальей Вихлянцевой. Турнир завершится 5 мая.