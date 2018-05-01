Пике предлагает проводить матчи Кубка Дэвиса в Мадриде

Защитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Жерар Пике провёл переговоры по проведению Кубка Дэвиса в Европе после изменения формата, сообщает Marca.

Пике пообщался с руководством Испанской ассоциации тенниса. Предполагается, что в качестве места проведения игр будет выбран стадион Caja Magica в Мадриде. Выбор в пользу стадиона обусловлен наличием выдвигаемой крыши, которая будет полезна в случае проведения матчей в ноябре.

Пике, являющийся одним из инициаторов реформы Кубка Дэвиса, посетил турнир в Барселоне. Там он встретился с игроками и пообщался со многими из них, представив своё видение реформ. Футболист выступит в качестве инвестора реформ. Он пообещал, что инвестиционная компания Kosmos вложит в проект в течение 25 лет $ 3 млрд.

Голосование по поводу предложений Пике и Международной федерации тенниса (ITF) состоится в августе.