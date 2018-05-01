Чжан Шуай вышла во второй круг турнира в Праге, Бартель выбыла

Китайская теннисистка Чжан Шуай (6) вышла во второй круг турнира в Праге (Чехия), в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Стефани Фёгель (Q) со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 39 минут. Китаянка 1 раз подала навылет и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Чжан Шуай поспорит с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Бернарда Пера (США).

Прага. Женщины. Первый круг

Антония Лоттнер (Германия, Q) — Мона Бартель (Германия) — 6:0, 7:5.