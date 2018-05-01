Де Минор: в матче против Элиаша сперва думал о том, как выстоять

Австралийский теннисист Алекс Де Минор прокомментировал победу над португальцем Густаво Элиашем в первом круге турнира в Эшториле (6:3, 6:1), а также поделился ожиданиями от матча второго круга против британца Кайла Эдмунда.

«Я провёл очень хороший матч против сильного оппонента, особенно учитывая, что мы играли на грунте. Условия были непростыми. В начале матча я лишь пытался выстоять, мне удалось выиграть несколько длительных розыгрышей, я сохранил концентрацию в первом сете. Во втором сете я уже действовал более уверенно. Я очень рад своей победе.

Я знаю Кайла, я с ним много тренировался. Это теннисист очень высокого уровня. Во втором круге меня будет ждать тяжёлый матч, но я с нетерпением жду его. Я оставлю все мысли за пределами корта и приложу все усилия, чтобы победить», — цитирует Де Минора Tennis World USA.