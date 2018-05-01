Штруфф пробился во второй круг турнира в Мюнхене

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф вышел во второй круг турнира в Мюнхене (Германия), в двух партиях обыграв своего соотечественника Даниэля Мазура (Q) со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. Ян-Леннард 5 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Штруфф поспорит с победителем матча Янник Маден (Германия, SE) — Юити Сугита (Япония, 8).