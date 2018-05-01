Мертенс не отдала ни одного гейма Кучовой в первом круге турнира в Рабате

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (1) вышла во второй круг турнира в Рабате, в двух партиях разгромив представительницу Словакии Кристину Кучову со счётом 6:0, 6:0. Продолжительность противостояния составила 56 минут. Лидер посева дважды подала навылет и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 3 двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал соревнований в Рабате Мертенс поспорит с победительницей матча Лаура Зигемунд (Германия) — Ана Богдан (Румыния). Турнир завершится 5 мая.