Де Минор: лучший удар – у Федерера

Австралийский теннисист Алекс де Минор, успешно преодолевший первый круг турнира в Эшториле, поделился ожиданиями от игры в паре с легендарным Ллейтоном Хьюиттом, а также признался, что хотел бы наносить такие же удары, как швейцарец Роджер Федерер.

«Лучший удар справа в современном теннисе у Федерера. Нет никаких сомнений в этом.

Что касается моей игры с Хьюиттом в парном разряде, то это будет просто невероятно. Никогда не думал, что мне удастся сыграть вместе со своим кумиром, игры которого я постоянно смотрел, когда рос. У меня просто нет слов! Моей первой ракеткой была модель фирмы Yonex. Я выбрал её из-за Хьюитта. Сейчас я наслаждаюсь каждым моментом. Мне предстоит оказаться на корте вместе с одним из величайших игроков в истории», — цитирует де Минора Tennis World USA.