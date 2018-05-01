Призовой фонд Уимблдона превысит $ 46 млн

Организаторы Уимблдона сообщили, что в 2018 году призовой фонд турнира составит $ 46,57 млн (34 млн фунтов стерлингов). Это на 7,6% больше, чем в прошлом году, сообщает Reuters.

По 2,25 млн фунтов получат победители мужского и женского турниров. В прошлом году призовые составляли 2,2 млн фунтов. Призовой фонд Уимблдона превысит фонд открытого чемпионата Австралии по теннису. На турнире «Большого шлема» 2018 года в Мельбурне организаторы выплатили $ 41,32 млн. В то же время призовой фонд «Ролан Гаррос» составит $ 47,18 млн.

Уимблдон будет проходить со 2 по 15 июля. Это единственный турнир «Большого шлема», который проводится на травяном покрытии.