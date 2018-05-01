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Маден отыграл два матчбола и одолел Сугиту на турнире в Мюнхене

Маден отыграл два матчбола и одолел Сугиту на турнире в Мюнхене
Теннис / ATP

Японский теннисист Юити Сугита, посеянный на турнире в Мюнхене под восьмым номером, не сумел пробиться во второй круг, проиграв представителю Германии Яннику Мадену со счётом 6:4, 6:7 (9:11), 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 54 минуты. Сугита 4 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка. Во втором сете Янник отыграл два матчбола.

За выход в четвертьфинал Маден поспорит со своим соотечественником Ян-Леннардом Штруффом.

Мюнхен 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 12:10 МСК
Янник
Маден
Юити
Сугита
4:6 7:6 6:2
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