Маден отыграл два матчбола и одолел Сугиту на турнире в Мюнхене

Японский теннисист Юити Сугита, посеянный на турнире в Мюнхене под восьмым номером, не сумел пробиться во второй круг, проиграв представителю Германии Яннику Мадену со счётом 6:4, 6:7 (9:11), 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 54 минуты. Сугита 4 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка. Во втором сете Янник отыграл два матчбола.



За выход в четвертьфинал Маден поспорит со своим соотечественником Ян-Леннардом Штруффом.