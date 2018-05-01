Отец Циципаса рассказал, когда сын решил стать профессиональным теннисистом

Отец греческого теннисиста Стефаноса Циципаса Апостолос рассказал, как его сын решил стать профессиональным спортсменом. Апостолос Циципас является тренером теннисиста.

«Стефанос начал играть в теннис, когда был ещё совсем маленьким. Я – профессиональный тренер по теннису, поэтому с детства учил его играть. Он был в группе с маленькими детьми. Сперва Стефанос, когда только научился держать ракетку, был совсем один.

Постепенно он увлёкся другими видами спорта, занимался футболом и плаванием, что положительно сказалось на его физическом состоянии и координации. Он получал удовольствие от этого. В итоге он принял решение стать теннисистом, когда мой друг пригласил меня на двухнедельный сбор во Франции.

Я взял с собой Стефаноса, он попросил меня, чтобы я внёс его в список участников турнира. В итоге он через квалификацию пробился в число восьми сильнейших, а затем и выиграл соревнования. В ту ночь он проснулся и сказал мне, что хочет стать профессиональным теннисистом», — цитирует Циципаса Tennis World USA.