Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по борьбе 2018 Ковер А
Матч-центр:
Главная / Теннис /

15-летняя Костюк претендует на звание «Прорыв месяца»

15-летняя Костюк претендует на звание «Прорыв месяца»
Теннис / WTA

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв апреля». На это звание претендуют американка Бернарда Пера, украинка Марта Костюк и румынка Ана Богдан.

Проголосовать можно на официальном сайте тура.

Голосование по этой номинации завершится 3 мая. Победительница будет объявлена 4 мая. Также будут определены обладательница лучшего удара марта и игрок месяца.

В январе лучшей в номинации «Прорыв месяца» стала представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, в феврале — россиянка Дарья Касаткина, в марте — американка Даниэль Коллинз.

Удар Шараповой претендует на звание лучшего по итогам апреля
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент