15-летняя Костюк претендует на звание «Прорыв месяца»

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв апреля». На это звание претендуют американка Бернарда Пера, украинка Марта Костюк и румынка Ана Богдан.

Проголосовать можно на официальном сайте тура.



Голосование по этой номинации завершится 3 мая. Победительница будет объявлена 4 мая. Также будут определены обладательница лучшего удара марта и игрок месяца.

В январе лучшей в номинации «Прорыв месяца» стала представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, в феврале — россиянка Дарья Касаткина, в марте — американка Даниэль Коллинз.