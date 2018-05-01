15 эйсов не спасли Карловича от поражения в матче с Кольшрайбером в Мюнхене

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер (6) пробился во второй круг турнира в Мюнхене (Германия), в двух партиях обыграв представителя Хорватии Иво Карловича со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут. Филипп 6 раз подал навылет и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований Кольшрайбер поспорит с победителем матча Миша Зверев (Германия) — Андреас Хайдер-Маурер (Австрия, SR).
Дома и корты помогают. Александр Зверев хочет повторить успех в Мюнхене
Третья ракетка мира Александр Зверев возглавил сетку Мюнхена, где он постарается защитить прошлогодний титул.