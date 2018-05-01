Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по борьбе 2018 Ковер А
Матч-центр:
Главная / Теннис /

15 эйсов не спасли Карловича от поражения в матче с Кольшрайбером в Мюнхене

15 эйсов не спасли Карловича от поражения в матче с Кольшрайбером в Мюнхене
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер (6) пробился во второй круг турнира в Мюнхене (Германия), в двух партиях обыграв представителя Хорватии Иво Карловича со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут. Филипп 6 раз подал навылет и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Кольшрайбер поспорит с победителем матча Миша Зверев (Германия) — Андреас Хайдер-Маурер (Австрия, SR).

Мюнхен 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 14:00 МСК
Филипп
Кольшрайбер
Иво
Карлович
Дома и корты помогают. Александр Зверев хочет повторить успех в Мюнхене
Третья ракетка мира Александр Зверев возглавил сетку Мюнхена, где он постарается защитить прошлогодний титул.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент