Стрыцова проиграла Джорджи на турнире в Праге, Бузэрнеску победила Хаддад-Майю

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова (5) не смогла пробиться во второй круг турнира в Праге, проиграв представительнице Италии Камиле Джорджи со счётом 0:6, 6:2, 2:6. Матч продолжался 1 час 52 минуты. Барбора 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 брейков.
За выход в четвертьфинал Джорджи поспорит с немкой Тамарой Корпач (LL).
Прага. Женщины. Первый круг
Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 7) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) 6:1 7:5
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