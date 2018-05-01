Стрыцова проиграла Джорджи на турнире в Праге, Бузэрнеску победила Хаддад-Майю

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова (5) не смогла пробиться во второй круг турнира в Праге, проиграв представительнице Италии Камиле Джорджи со счётом 0:6, 6:2, 2:6. Матч продолжался 1 час 52 минуты. Барбора 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Джорджи поспорит с немкой Тамарой Корпач (LL).

Прага. Женщины. Первый круг

Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 7) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) 6:1 7:5

