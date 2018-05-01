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Южный взял всего два гейма в матче с Фаббьяно на турнире в Стамбуле

Южный взял всего два гейма в матче с Фаббьяно на турнире в Стамбуле
Теннис / ATP

Российский теннисист Михаил Южный не сумел пробиться во второй круг турнира в Стамбуле, проиграв представителю Италии Томасу Фаббьяно со счётом 1:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 55 минут. Уроженец Москвы 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Фаббьяно поспорит с боснийцем Дамиром Джумхуром (2).

Стамбул. Мужчины. Первый круг
Иржи Веселы (Чехия, 7) — Даниэль Химено-Травер (Испания, Q) — 6:3, 6:1.
Душан Лайович (Сербия) — Джон Миллман (Австралия) — 6:4, 6:0.

Стамбул 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 14:40 МСК
Томас
Фаббьяно
Михаил
Южный
6:1 6:1
Стамбул 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 14:30 МСК
Даниэль
Химено-Травер
Иржи
Веселы
3:6 1:6
Стамбул 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 14:35 МСК
Джон
Миллман
Душан
Лайович
4:6 0:6
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