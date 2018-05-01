Южный взял всего два гейма в матче с Фаббьяно на турнире в Стамбуле

Российский теннисист Михаил Южный не сумел пробиться во второй круг турнира в Стамбуле, проиграв представителю Италии Томасу Фаббьяно со счётом 1:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 55 минут. Уроженец Москвы 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Фаббьяно поспорит с боснийцем Дамиром Джумхуром (2).

Стамбул. Мужчины. Первый круг

Иржи Веселы (Чехия, 7) — Даниэль Химено-Травер (Испания, Q) — 6:3, 6:1.

Душан Лайович (Сербия) — Джон Миллман (Австралия) — 6:4, 6:0.