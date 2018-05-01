Тони Надаль: Зверев на харде сильнее Рафы

Бывший тренер и дядя испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони похвалил немца Александра Зверева. Тони Надаль считает, что именно Зверев является сильнейшим на харде.

«Зверев – очень хороший игрок. Он не зря занимает третье место в рейтинге ATP. На мой взгляд, наиболее оптимальным покрытием для него является хард. Он на нём движется лучше, чем на грунте, хоть Зверев и выигрывал титул в Риме. Рафа сильнее Зверева на грунте, но немец уже опаснее Надаля на харде.

Что касается возможных соперников Рафы на грунте, то это Доминик Тим, Давид Гоффен, Хуан-Мартин дель Потро и Ник Кирьос, но у него проблемы с локтем. То же самое касается Новака Джоковича», — цитирует Тони Надаля Tennis World USA.