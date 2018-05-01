Крунич одолела Арруабаррену на старте турнира в Рабате

Сербская теннисистка Александра Крунич (7) вышла во второй круг турнира в Рабате, одолев испанку Лару Арруабаррену со счётом 6:2, 6:7 (0:7), 6:2. Продолжительность поединка составила 2 часа 14 минут. Александра 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 9 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Крунич поспорит с ещё одной испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Рабат. Женщины. Первый круг

Айла Томлянович (Австралия) — Сильвия Солер-Эспиноса (Испания, Q) — 6:2, 3:6, 6:1.