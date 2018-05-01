Болелли одержал победу на старте турнира в Эшториле

Итальянский теннисист Симоне Болелли (Q) вышел во второй круг турнира в Эшториле (Португалия), в двух партиях обыграв представителя Португалии Жоау Домингеша (Q) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут. Симоне совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Эшториле Болелли поспорит с победителем матча Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 5) — Федерико Дельбонис (Аргентина).