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Болелли одержал победу на старте турнира в Эшториле

Болелли одержал победу на старте турнира в Эшториле
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Симоне Болелли (Q) вышел во второй круг турнира в Эшториле (Португалия), в двух партиях обыграв представителя Португалии Жоау Домингеша (Q) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут. Симоне совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Эшториле Болелли поспорит с победителем матча Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 5) — Федерико Дельбонис (Аргентина).

Эшторил 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 15:10 МСК
Жоау
Домингеш
Симоне
Болелли
3:6 2:6
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