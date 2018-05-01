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Кар. Плишкова, Мугуруса и Бертенс претендуют на звание лучшей теннисистки апреля

Кар. Плишкова, Мугуруса и Бертенс претендуют на звание лучшей теннисистки апреля
Теннис / WTA

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку апреля 2018 года. На это звание претендуют чешка Каролина Плишкова, испанка Гарбинье Мугуруса и голландка Кики Бертенс.

Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.

Голосование по этой номинации завершится 3 мая. Победительница будет объявлена 4 мая. Также будут определены прорыв месяца и лучший удар апреля.

В январе лучшей теннисисткой была названа представительница Румынии Симона Халеп, в феврале — чешка Петра Квитова, в марте — японка Наоми Осака.

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