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Аллертова победила 39-летнюю Шнидер в первом круге турнира в Праге

Аллертова победила 39-летнюю Шнидер в первом круге турнира в Праге
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Дениса Аллертова пробилась во второй круг турнира в Праге (Чехия), в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Патти Шнидер (Q) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Дениса дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её 39-летней соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Аллертова поспорит с австралийкой Самантой Стосур.

Прага. Женщины. Первый круг
Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Бернарда Пера (США) — 2:6, 6:1, 7:5.

Прага 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 15:30 МСК
Дениса
Аллертова
Патти
Шнидер
6:4 6:4
Прага 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 14:10 МСК
Елена-Габриэла
Русе
Бернарда
Пера
2:6 6:1 7:5
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