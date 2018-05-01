Аллертова победила 39-летнюю Шнидер в первом круге турнира в Праге

Чешская теннисистка Дениса Аллертова пробилась во второй круг турнира в Праге (Чехия), в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Патти Шнидер (Q) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Дениса дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её 39-летней соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Аллертова поспорит с австралийкой Самантой Стосур.

Прага. Женщины. Первый круг

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Бернарда Пера (США) — 2:6, 6:1, 7:5.