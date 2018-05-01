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М. Зверев победил Хайдер-Маурера и сыграет с Кольшрайбером в Мюнхене

М. Зверев победил Хайдер-Маурера и сыграет с Кольшрайбером в Мюнхене
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Миша Зверев вышел во второй круг турнира в Мюнхене (Германия), в двух партиях обыграв представителя Австрии Андреаса Хайдер-Маурера со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут. Миша трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Зверев поспорит со своим соотечественником Филиппом Кольшрайбером, посеянным под шестым номером.

Мюнхен 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 15:25 МСК
Миша
Зверев
Андреас
Хайдер-Маурер
6:4 6:3
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