М. Зверев победил Хайдер-Маурера и сыграет с Кольшрайбером в Мюнхене

Немецкий теннисист Миша Зверев вышел во второй круг турнира в Мюнхене (Германия), в двух партиях обыграв представителя Австрии Андреаса Хайдер-Маурера со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут. Миша трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Зверев поспорит со своим соотечественником Филиппом Кольшрайбером, посеянным под шестым номером.