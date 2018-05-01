Монфис проиграл 90-й ракетке мира на старте турнира в Мюнхене

Француз Гаэль Монфис (7) в первом круге турнира в Мюнхене уступил боснийцу Мирзе Башичу со счётом 2:6, 6:3, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 36 минут. 26-летний уроженец Сараево, занимающий 90-е место в рейтинге АТР, исполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 4 брейк-пойнта из 10 и проиграл 2 гейма на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Башич поспорит со словаком Мартином Клижаном (Q). Также право сыграть во втором круге заслужили венгр Мартон Фучович, одолевший аргентинца Гидо Пелью, и немец Максимильян Мартерер, чей соотечественник Дастин Браун (Q) снялся в конце первого сета.

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