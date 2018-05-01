Кр. Плишкова в двух сетах победила Саснович на старте турнира в Праге

Чешка Кристина Плишкова вышла во второй раунд домашнего турнира в Праге, победив белоруску Александру Саснович (9) в двух партиях — 7:6 (7:5), 6:3. Изначально Кристина должна была играть со своей сестрой-близняшкой, Каролиной, но она снялась с соревнований после завоевания титула в Штутгарте в прошлое воскресенье.



Поединок Плишковой и Саснович продолжался 1 час 44 минуты. Кристина выполнила 12 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Саснович 2 подачи навылет, 6 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.



Следующей соперницей чешки станет китаянка Ван Цян.