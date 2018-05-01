Кудерметова и Савчук не вышли в 1/4 финала турнира в Праге в паре

Россиянка Вероника Кудерметова и украинка Ольга Савчук (5) в первом круге парного разряда турнира в Праге уступили чешкам Барборе Стрыцовой и Барборе Штефковой (WC) со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. Вероника и Ольга реализовали все 3 брейк-пойнта, проиграв 5 геймов на своей подаче.

В четвертьфинале соревнований в Праге представительницы Чехии сыграют либо с аргентинкой Марией Иригойен и венгеркой Река-Лукой Яни, либо с австралийкой Присцилой Хон и россиянкой Яно Сизиковой.