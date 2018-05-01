The Telegraph: Кафельников ушёл из тенниса из-за связанных со ставками обвинений

По информации The Telegraph, российский теннисист Евгений Кафельников, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёх в парном, экс-первая ракетка мира и олимпийский чемпион Сиднея-2000 является игроком, которого в 2003 году вынудили завершить карьеру в связи с проведением расследования по подозрению в манипуляции результатами. Издание получило эту информацию из отчёта по борьбе с коррупцией в мужском профессиональном теннисе.



Под подозрением оказался матч, в котором Кафельников проиграл 68-й ракетке мира, испанцу Фернандо Висенте, в первом круге турнира в Лионе в 2003 году. Сообщается, что многие букмекерские конторы перестали принимать ставки на этот матч ещё до того, как он начался.



Ранее Евгений в интервью тому же изданию опроверг информацию о том, что завершение его карьеры связано с подобным расследованием. Эти слова Кафельникова в своём «твиттере» прокомментировал Ричард Ингс — бывший глава антикоррупционного отдела ATP. «Ох, Евгений, вам нужно лучше блефовать», — написал Ингс.

Кафельников: не могу сказать, велось ли в отношении меня расследование