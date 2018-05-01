Кафельников: я ушёл из тенниса из-за обвинений? Не несите ерунды

Бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Дэвиса Евгений Кафельников прокомментировал информацию The Telegraph о том, что он является игроком, которого в 2003 году вынудили завершить карьеру в связи с проведением расследования по подозрению в манипуляции результатами.



«Сделайте одолжение — не несите ерунды. Я уже много раз высказывал свою позицию по этому вопросу. Хотят писать — пусть пишут. Там, как я понимаю, нет прямых обвинений, только догадки. А это писать вправе каждый. Вы тоже много догадок пишете. Так что мне нечего добавить», — сказал Кафельников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.

The Telegraph: Кафельников ушёл из тенниса из-за связанных со ставками обвинений