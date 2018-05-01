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Медведев уступил Ж. Соузе в первом круге турнира в Эшториле

Медведев уступил Ж. Соузе в первом круге турнира в Эшториле
Теннис / ATP

Россиянин Даниил Медведев (8) не сумел пробиться во второй раунд турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия), уступив местному игроку Жоау Соузе в двух напряжённых партиях — 6:7 (1:7), 5:7. В обоих сетах Медведев вёл с брейком — 5:3 в первом, 3:1 и 4:2 во втором.

Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут. Соуза выполнил 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и использовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Медведева 2 подачи навылет, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге Жоау Соуза сыграет со своим соотечественником Педро Соузой (WC), который накануне одолел француза Жиля Симона.

Эшторил 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 17:10 МСК
Жоау
Соуза
Даниил
Медведев
7:6 7:5
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