Жазири стал первым соперником Чилича по турниру в Стамбуле

Тунисец Малек Жазири в первом круге турнира в Стамбуле сломил сопротивление турка Марселя Илхана (WC) со счётом 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте всего 52 минуты. 34-летний африканец, занимающий 78-е место в рейтинге АТР, исполнил 3 эйса, обошёлся без двойных ошибок, отыграл оба брейк-пойнта и выиграл 4 гейма на подаче оппонента.

За выход в четвертьфинал Жазири поспорит с лидером посева хорватом Марином Чиличем (1). Этот поединок состоится в четверг, 3 мая. В четвертьфинале лучший теннисист из этой пары сыграет либо с чехом Иржи Веселы (7), либо с бразильцем Тьягу Монтейро (Q).