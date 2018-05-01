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Жазири стал первым соперником Чилича по турниру в Стамбуле

Жазири стал первым соперником Чилича по турниру в Стамбуле
Теннис / ATP

Тунисец Малек Жазири в первом круге турнира в Стамбуле сломил сопротивление турка Марселя Илхана (WC) со счётом 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте всего 52 минуты. 34-летний африканец, занимающий 78-е место в рейтинге АТР, исполнил 3 эйса, обошёлся без двойных ошибок, отыграл оба брейк-пойнта и выиграл 4 гейма на подаче оппонента.

За выход в четвертьфинал Жазири поспорит с лидером посева хорватом Марином Чиличем (1). Этот поединок состоится в четверг, 3 мая. В четвертьфинале лучший теннисист из этой пары сыграет либо с чехом Иржи Веселы (7), либо с бразильцем Тьягу Монтейро (Q).

Стамбул 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 17:00 МСК
Малек
Жазири
Марсель
Илхан
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