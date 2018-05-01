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Хасе потерпел поражение от Норри в первом круге турнира в Эшториле

Хасе потерпел поражение от Норри в первом круге турнира в Эшториле
Теннис / ATP

Британец Кэмерон Норри одержал победу над голландцем Робином Хасе (6) в первом раунде турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия) — 6:4, 3:6, 6:3. Хасе в концовке отыграл три матчбола на своей подаче, но затем Норри уверенно подал на матч.

Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. Норри выполнил 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету Хасе 2 подачи навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Двойных ошибок у него не было.

За выход в четвертьфинал Норри поспорит с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.

Эшторил 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 17:00 МСК
Кэмерон
Норри
Робин
Хасе
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