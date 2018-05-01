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Фоньини проиграл Чеккинато на старте соревнований в Мюнхене

Фоньини проиграл Чеккинато на старте соревнований в Мюнхене
Теннис / ATP

Итальянец Фабио Фоньини (5) в первом круге турнира в Мюнхене проиграл своему соотечественнику Марко Чеккинато со счётом 7:5, 3:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. 25-летний уроженец Палермо, занимающий 59-е место в рейтинге АТР, выполнил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 и проиграл 3 гейма на своей подаче. Фабио четырежды подал навылет при 1 двойной.

Следующим оппонентом Чеккинато станет венгр Мартон Фучович, ранее переигравший аргентинца Гидо Пелью со счётом 6:4, 7:5.

Мюнхен 2018. 1-й круг
01 мая 2018 года, вторник. 18:00 МСК
Фабио
Фоньини
Марко
Чеккинато
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