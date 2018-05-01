Циципас победил Андухара и сыграет с Андерсоном в Эшториле

Грек Стефанос Циципас вышел во второй раунд турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия), победив испанца Пабло Андухара (PR) в двух сетах — 7:6 (7:2), 6:3.
Поединок продлился 1 час 48 минут. Циципас сделал 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Андухара 2 подачи навылет и 1 реализованный брейк-пойнт из 7. Двойных у него не было.
Следующим оппонентом Стефаноса, на прошлой неделе игравшего в финале соревнований в Барселоне, станет южноафриканец Кевин Андерсон (1).
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