Надаль: понимаю, почему Федерер не играет на грунте, надо уважать его выбор

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал решение швейцарца Роджера Федерера пропустить грунтовую часть сезона.

«Понимаю решение Федерера. Он должен думать о том, что на грунте требуется тратить больше сил. Благодаря последним успехам он приобрёл победный импульс, который может быть поставлен под угрозу в случае его поражений на грунте. Думаю, эти два фактора в совокупности и привели к такому решению. Мы должны уважать его выбор. Раз такая тактика работает и приносит результат, то зачем ему что-то менять?» — приводит слова Надаля официальный сайт турнира в Мадриде.