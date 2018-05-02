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Сизикова и Хон вышли в четвертьфинал на турнире в Праге, победив Иригойен и Яни

Сизикова и Хон вышли в четвертьфинал на турнире в Праге, победив Иригойен и Яни
Теннис / WTA

Россиянка Яна Сизикова в паре с австралийкой Присциллой Хон вышли в четвертьфинал турнира категории International в Праге (Чехия), победив аргентинку Марию Иригойен и венгерку Реку-Луку Яни в двух партиях — 7:5, 6:2.

Матч продолжался 1 час 20 минут. Сизикова и Хон 1 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и использовали 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Иригойен и Яни 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Эйсов у них не было.

В четвертьфинале Сизикова и Хон сыграют с двумя чешками — Барборой Стрыцовой и Барборой Штефковой (WC).

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