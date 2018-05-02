Хромачёва победила во 2-м круге турнира в Аньнине, несмотря на 13 двойных ошибок

Российская теннисистка Ирина Хромачёва вышла в четвертьфинал турнира в Аньнине (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Австралии Оливию Тжандрамулию со счётом 3:6, 6:0, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут. Ирина дважды подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и реализовала 8 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 4 брейка.



За выход в полуфинал турнира Хромачёва поспорит с представительницей Бельгии Яниной Викмайер, посеянной под третьим номером.



Хромачёва вышла во второй круг турнира в Аньнине