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Хромачёва победила во 2-м круге турнира в Аньнине, несмотря на 13 двойных ошибок

Хромачёва победила во 2-м круге турнира в Аньнине, несмотря на 13 двойных ошибок
Теннис / WTA

Российская теннисистка Ирина Хромачёва вышла в четвертьфинал турнира в Аньнине (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Австралии Оливию Тжандрамулию со счётом 3:6, 6:0, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут. Ирина дважды подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и реализовала 8 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал турнира Хромачёва поспорит с представительницей Бельгии Яниной Викмайер, посеянной под третьим номером.

Хромачёва вышла во второй круг турнира в Аньнине
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