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С. Уильямс: я чувствую, что ещё не всё сделала в теннисе

С. Уильямс: я чувствую, что ещё не всё сделала в теннисе
Теннис / WTA

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс выразила уверенность в том, что ещё может добиться больших успехов в теннисе, а также сообщила, что её дочь уже держит в руках ракетку.

«Я вновь тренируюсь и стараюсь вернуться к активным выступлениям. Я очень люблю свою новую роль в жизни и обожаю быть дома, но я также чувствую, что ещё не всё сделала в теннисе. Мне нужно дописать свою историю. Как это будет? Я не знаю, но очень хочу поскорее узнать.

Моя дочь уже держит ракетку в руках, играет со струнами, и я говорю ей: «Ты совсем как мама», — сказала Уильямс в эфире программы The View.

Также Серена поделилась впечатлениями от участия в съёмках документального фильма «Быть Сереной»: «История начинается с заключительного срока беременности. Съёмочная группа была рядом, я чувствовала себя оленем в свете фар, так как это была моя первая беременность. Я не знала, чего ожидать».

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