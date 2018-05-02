Квитова: в Праге люди приходят даже на мои тренировки и аплодируют мне

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Праге. На старте соревнований она обыграла свою соотечественницу Терезу Шмиткову со счётом 6:1, 6:3.
«Зрители сегодня были просто великолепны. Я ожидала, что болельщиков будет много, но не думала, что их будет настолько много. Здесь я ощущаю огромную поддержку. Люди приходят даже на мои тренировки и аплодируют мне.
В прошлом году я сидела на трибуне и поддерживала Кристину Плишкову в финале. Я верила, что могу вернуться в Прагу в этом году. Очень рада, что мне это удалось", — цитирует Квитову официальный сайт тура.
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