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С. Уильямс: я стеснялась своего тела с первого момента появления на публике

С. Уильямс: я стеснялась своего тела с первого момента появления на публике
Теннис / WTA

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс призналась, что долгое время переживала из-за своего телосложения.

«Я стеснялась своего тела с первого момента появления на публике. Мне нравилось, как я выгляжу, до тех пор, пока я не вышла в свет. В какой-то момент я перестала себе нравиться. Но с возрастом я поняла, что я такая, я люблю себя такой, мне нравится, как я выгляжу. Благодаря такому телу у меня появились огромные возможности. Осознание этого случилось не сразу, потребовались годы переживаний», — сказала Уильямс в эфире программы The View.

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На экраны выходит фильм о Серене Уильямс. Американка рассказала, что хочет родить ещё двоих детей, при этом у неё большие планы и на корте.
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