Организаторы Уимблдона не будут вводить тренерские тайм-ауты и секундомеры

Организаторы Уимблдона сообщили о новшествах, которые будут внедрены в 2018 и 2019 году. На турнире будет запрещено общение игроков с тренерами во время матчей. Сохранится запрет на тренерские тайм-ауты, сообщает пресс-служба Уимблдона.

Помимо увеличения призового фонда на 7,6 процента изменятся правила выплат. Так, участники, снявшиеся с турнира до жеребьёвки, но находящиеся на территории Уимблдона, получат половину призовых за первый круг.

Несмотря на лимитированное время для предматчевых разминок и пауз между розыгрышами, секундомер на кортах Уимблдона устанавливаться не будет.

В 2019 году увеличится количество участниц женской квалификационной сетке. Как и в мужской, в женской сетке будут участвовать 128 теннисисток.

Во время проведения Уимблдона 2018 года будут предприняты особые меры, направленные на повышение экологичности. Организаторы задействуют десять электрокаров, также было решено впервые отказаться от пластиковых трубочек для напитков. На территории проведения турнира появится 21 питьевой фонтан и около 90 пунктов набора воды.