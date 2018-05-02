Паолини: победа над Касаткиной — самый большой успех в моей карьере

Итальянка Ясмине Паолини прокомментировала свою победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в первом круге турнира в Праге (Чехия) со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

«Это невероятная победа, самый большой успех в моей карьере. В концовке мне нужно было сохранять концентрацию, так как я видела, что Дарья играет с травмой. Я понимала, что нельзя снижать уровень своей игры и важно оставаться сосредоточенной.

Удивительно, что я проиграла в квалификации, но смогла всё же попасть в основную сетку. Я понимала, что матч будет непростым, но старалась сыграть в свой теннис, и это сработало. Я очень рада.

Я старалась играть у задней линии и доставать все мячи. Я не хотела торопиться, но при этом стремилась рано принимать мяч и играть в свой теннис. Мне очень нравится этот турнир, город, корты, мячи, люди. Я отлично провожу здесь время", — цитирует Паолини официальный сайт тура.

Касаткина проиграла Паолини в первом раунде турнира в Праге