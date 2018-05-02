Дель Потро: Федерер – лучший на корте и за его пределами

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро поделился мнением об успехах швейцарца Роджера Федерера. Дель Потро отметил, что всегда получает удовольствие от игры с одним из самых титулованных теннисистов мира.

«Здорово быть в близких отношениях с самым великим игроком. Наши интересы представляет одно и то же агентство, поэтому мы близки, но у каждого из нас есть своя жизнь, мы отличаемся.

Федерер – первый в мире на корте и за его пределами. Мы уже провели много великолепных матчей. Он уделяет большое внимание своему физическому состоянию и психологии, наслаждается временем, проведённым с семьёй. Когда Федерер хочет выиграть турнир «Большого шлема», он просто едет и выигрывает.

Что касается меня, то могу лишь повториться. Важно оставаться здоровым, чтобы качественно пролводить матчи. Сейчас высокое место в рейтинге ATP помогает мне при жеребьёвке. Я могу играть с сильнейшими на заключительных стадиях. Это вырабатывает адреналин», — цитирует дель Потро Tennis World USA.