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Маррей увлёкся живописью

Маррей увлёкся живописью
Теннис / ATP

Британский теннисист Энди Маррей, восстанавливающийся после операции на бедре, увлёкся живописью. Спортсмен берёт уроки и проводит свободное время за холстом. Маррей выложил фотографии с кистью и палитрой, а также представил собственные работы.

Маррей не участвует в соревнованиях с июля 2017 года. В январе он был прооперирован. Теннисист рассчитывает вернуться на корт к началу сезона турниров на траве. Изначально Маррей планировал сыграть на турнире серии «Челленджер» в Глазго, но затем отказался, не набрав необходимую форму.

Маррей признавался, что сильно скучает по теннису. Также теннисист отметил, что после возвращения будет получать ещё большее удовольствие от игры.

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